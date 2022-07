Nabilla : la belle est frustrée de laisser ses enfants pour le travail

Ce lundi 11 juillet, Nabilla a pris la parole sur Snapchat pour évoquer ses difficultés à laisser ses enfants sans elle. Alors, qu’elle partait pour un tournage d’un nouveau projet, elle explique que ses enfants la réclamaient.

«Mon fils, il m’a regardé tout à l’heure avec sa toute petite tête et il m’a dit : ‘Mommy please, don’t go to work (s’il te plaît maman, ne pars pas travailler)», explique-t-elle. Trop mignon !

«Et là, je peux vous dire que j’étais à deux doigts de lui dire : ‘Ok’. C’est dur parfois, de les laisser, c’est très très dur. Ce sont des petits bébés, donc c’est très dur, mais c’est comme ça, c’est le travail», ajoute la maman.

Elle explique aussi : «Je lui explique que lui aussi un jour, il va aller travailler et que ça fait partie de la vie et il le comprend très bien». Une belle leçon enseignée par la jeune maman.

C’est vrai qu’il est dur de concilier la vie de maman et le travail, surtout avec deux enfants. Logiquement, Nabilla n’en souhaite pas un troisième pour l’instant. «Avec Thomas, on s’est dit qu’on faisait une pause d’au moins quatre ans.»

De quoi profiter pleinement de ses deux premiers enfants tout en travaillant sur ses futurs projets. Par exemple, il y a peu, Nabilla est allée au studio d’enregistrement. De quoi imaginer une carrière dans la musique à l’avenir ? Affaire à suivre !