Nabilla avoue la vérité : «Milann est très en avance pour son âge et donc…»

Nabilla est très fière ! La star de la téléréalité a révélé que son fils Milann avait été l’objet d’un «conseil» de la nurserie où il est gardé !

Et la nouvelle est excellente : «Milann est très en avance pour son âge et donc, ils vont le faire passer deux classes supérieures, avec les plus grands. J’étais très très fière. J’étais trop émue. Je suis très contente.

Il a deux ans et demi, et c’est vrai qu’il parle très très bien pour son âge, il fait plein de choses, il est très intelligent et comprend très vite», a-t-elle expliqué sur Snapchat, comme le relaie PurePeople.

Un enthousiasme qu’elle a tenu à tempérer car le système scolaire est bien différent à Dubaï. «On est sur la fin du cycle scolaire ici. L’année prochaine, il va rentrer à l’école française et anglaise», a-t-elle précisé.