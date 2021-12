Nabilla : absent sur les réseaux, la chérie de Thomas s’explique

Georgina Rodriguez. Sa sœur Ivana est devenue mère il y a un mois d’une fille nommée Deva et l’a maintenant présentée au monde pour la célébration du mannequin.

Alors que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez comptent les mois pour accueillir leurs jumeaux au monde, leur famille a fêté l’arrivée d’une nouvelle petite personne.

Il s’agit de sa nièce Deva, la première fille d’Ivana Rodríguez avec Carlos Garcia, le sculpteur asturien qui a réalisé un buste du footballeur pour l’aéroport de Madère.

«Chers amis, aujourd’hui, nous voulons vous présenter notre fille Deva. C’est un jour très spécial car elle célèbre son premier mois de vie. Nous sommes très heureux et amoureux de notre bébé», a déclaré la sœur de Georgina sur Instagram.

«Il n’y a pas de mots pour décrire cet amour. Deva a fait de moi une mère. J’espère seulement lui donner tout ce dont elle a besoin pour être heureuse, prendre soin d’elle et que Dieu nous donne beaucoup de santé. C’est un moment très intime, pour se faire plaisir, pour s’adapter, un moment de récupération, de la fatigue à son tour et beaucoup d’émotions et de sentiments», a-t-il ajouté, précisant que ce sont les principales raisons pour lesquelles il s’est déconnecté des réseaux sociaux ces dernières semaines.

Le sculpteur, l’un des meilleurs amis de Cristiano et, dit-on, celui qui a présenté les nouveaux parents, a également voulu montrer sa joie sur les réseaux sociaux pour l’arrivée de Deva.

«Vous nous donnez le plus grand bonheur que nous puissions souhaiter. Nous sommes très chanceux que tout se soit bien passé et que la mère et le bébé se portent bien»

De plus, il a tenu à dédier de belles paroles à sa future épouse : «Merci pour chaque seconde ensemble, pour ton sacrifice, ta persévérance, ton amour et pour m’avoir donné la chose la plus précieuse de la vie, notre fille. Tu es une femme, soeur , fille et maintenant une merveilleuse mère», a écrit.

Comme prévu, Georgina a tenu à se joindre aux félicitations que de nombreux visages bien connus ont dédiées à Ivana et sa petite Deva. «Mon précieux bébé. Je l’aime», a posté le mannequin.

Lorena Gómez, Adriana Abenia, Daniela Ospina, Ana Antic et Cristina Tárrega faisaient partie des célébrités qui ont laissé leur message avec les photos du nouveau-né.