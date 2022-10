Mourinho regrette le manque de reconnaissance : «C’est dur de donner du crédit…»

Quelques instants après le triomphe de l’AS Roma face à la Sampdoria (0-1), José Mourinho a souligné l’esprit de l’équipe dans la conquête des trois terrains et en a profité pour déplorer le manque de reconnaissance lorsque l’équipe de la capitale italienne réalise de grandes actions.

«Nous avons montré du caractère, de l’âme, de l’intelligence et du cœur. Certains peuvent penser différemment, mais nous y sommes habitués. Nous avons joué contre l’Inter et les gens ont dit que nous ne les avions battus que parce qu’ils étaient mauvais. Cependant, l’Inter a ensuite battu Barcelone et a fait match nul au Camp Nou», a commencé par donner un exemple à Sky Italia.

«C’est vrai que nous avons perdu contre l’Atalanta, une équipe cynique, qui n’a réussi qu’un seul tir au but ce jour-là. C’est difficile pour les gens de donner du crédit à ceux qui travaillent ici, mais la vérité est que, même avec tous les problèmes et limites que nous avons avons, nous faisons la meilleure saison possible. C’est la réalité», a déploré l’entraîneur portugais.

Rappelons que l’AS Roma est actuellement quatrième de Serie A, avec 22 points, dans la zone Ligue des champions, à quatre derrière le leader Napoli.