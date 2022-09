Mourinho approuve le retour de Totti à l’AS Roma : «Ce sera toujours un symbole…»

Le footballeur est très en colère contre le chanteur et son attitude a changé : il veut demander la garde de ses enfants, s’il le faut il ira en justice pour se faire entendre.

Shakira et Gerard Piqué entretiennent une relation tendue après avoir annoncé leur séparation après 12 ans, mais il semble que la question de la garde de leurs enfants Sasha et Milan serait encore loin d’être réglée, puisqu’aucun d’eux ne donne le bras pour se tordre et qu’ils pourraient porter cette affaire devant un juge et il est maintenant présumé que le footballeur de Barcelone a imposé certaines exigences au Colombien pour pouvoir garder les enfants.

Il convient de noter que la cour de Gerard Piqué avec Clara Chía Martí est restée en arrière-plan, après que la question de la garde de leurs enfants a de nouveau été mise sur la table, car il faut se rappeler qu’il y a quelques jours les deux Shakira et la défense de Barcelone ont rencontré ses avocats pour tenter de parvenir à un accord pour le bien de ses petits, mais les choses ne se sont pas très bien terminées, car après quelques minutes, le joueur est sorti avec un visage sérieux, pour ce qui est présumé que cela ne s’est pas bien passé dans ladite approche avec la mère de Sasha et Milan.

Les demandes que Gerard Piqué aurait imposées à Shakira pour la garde de leurs enfants

Rappelons que Shakira envisage d’emmener ses enfants vivre avec elle à Miami, elle a donc essayé de montrer à Gerard Piqué ses meilleures offres pour qu’il accepte ledit deal.

Cependant, le footballeur n’est pas très convaincu de laisser ses deux petits quitter Barcelone, donnant comme première raison que Sasha et Milan ont déjà une vie faite dans le pays européen.

D’autre part, Shakira a déclaré qu’elle cherchait à changer de résidence pour le bien de ses enfants et avait choisi de vivre à Miami, car les deux souffrent du poids de la renommée et des commérages qui se sont produits à la suite de la séparation avec Gerard Piqué, parce que le Colombien a affirmé avoir été persécuté par les paparazzi et ne pas les laisser mener une vie normale, un problème qui a déjà inquiété le chanteur de «Antología».

Cela dit, des sources proches du célèbre, il a été révélé que Gerard Piqué avait imposé certaines exigences à Shakira sur la question de la garde de leurs enfants, parmi lesquelles le fait que Sasha et Milan doivent rester à Barcelone jusqu’à ce qu’ils terminent la primaire, ainsi que la Colombienne ne pourra faire aucun type de demande, car elle n’a aucune raison de juger le joueur comme un «mauvais père».

D’après les témoignages de son entourage le plus proche, il sera celui qui adoptera un rôle plus strict et moins conciliant, puisque les propos de son ex à un magazine l’ont beaucoup blessé et il comprend que cela ne facilite pas les choses. Désormais, il veillera à ses intérêts avant tout et si pour cela il doit renoncer à un accord à l’amiable et aller en justice, qu’il en soit ainsi.

Gerard Piqué ne veut pas vivre loin de ses enfants, bien qu’il comprenne que le bien-être de sa progéniture est au-dessus de tout souhait.