Mourinho a réagi à la mort de Pelé : «Le football est mort aujourd’hui…»

L’entraîneur portugais a parlé du “roi”, qui refuse de se comparer à Maradona, et aussi de la capacité du football à ressusciter après une grande défaite.

José Mourinho a réagi ce jeudi au décès de Pelé, âgé de 82 ans. L’entraîneur de l’AS Roma a commencé par évoquer son enfance, lorsqu’il a vu le «roi» jouer au football, a évoqué les moments où il a rencontré l’ancien joueur et l’a rappelé avec nostalgie.

«La Coupe du monde 1970 a été mon premier, le deuxième titre du ‘roi’. Imaginez ce que cela signifie pour ma génération. Je n’aime pas acheter des joueurs de générations différentes, c’est irrespectueux, mais il est considéré comme l’un de ceux qui ont fait le football ce qu’il est aujourd’hui. J’ai eu l’honneur de pouvoir être avec lui à trois moments différents et à chaque seconde je le chéris», a-t-il commencé par déclarer dans des déclarations à RTP3.

«Le premier [moment] c’était en 2005, quand j’ai reçu le trophée ‘Personnalité sportive de l’année’. La BBC a invité le ‘roi’ à me remettre le trophée. mieux comprendre la dimension humaine. La dernière fois, c’était lors d’un événement pour une marque que nous représentons tous les deux. Il y avait beaucoup plus de temps, c’était le dîner, le déjeuner, quelques jours. Il fait partie de ces personnes qui nous font nous sentir petits, qui sont des gens spéciaux, qui ont écrit l’histoire d’une manière spéciale. J’ai dévoré des cassettes avec les buts de Pelé, j’ai vu une fois Pelé jouer au Cosmos [aux États-Unis], dans un tournoi final. Pour ma génération, Pelé, Maradona, c’est quelque chose de spécial. Non c’est le plaisir, c’est l’honneur d’avoir les connaisse», a-t-il ajouté.

Pelé a été marqué par les mille buts qu’il a marqués, mais Mourinho a décrit l’ancien joueur au-delà de la finition.

«Pour moi, les mille buts, qui pour certains sont mille et tellement, pour un autre ce sera moins de mille, c’était un buteur formidable. Il était très fort de la tête sans être géant, il dribblait, conduisait, a chuté pour allumer le jeu. Ensuite, c’est ce truc d’avoir trois titres, la figure principale d’une Coupe du monde… Je pense qu’il y a très peu à dire, l’histoire s’écrit pour ma génération. Nous sommes privilégiés. Pour ces jeunes aujourd’hui, il me suffit de ressentir ce que ressent mon fils en ce moment, lui qui ne l’a jamais vu jouer, il n’est pas de cette génération mais il connaît l’histoire, qui ne s’efface pas», a-t-il ajouté.

Pour Mourinho, Pelé était influent au-delà du football, refusant de le comparer à Maradona.

«C’est éternel, je pense que ça fait partie de la culture. Ce n’est pas seulement une question de sport, ça fait partie de l’histoire du monde. Le football est le phénomène culturel le plus expressif, Pelé a marqué le football d’une manière très particulière. Après le football, ce qu’il a réussi à créer en termes d’empathie, des messages de paix, même la façon dont ils ont surmonté les rivalités qui s’étaient accumulées dans leur carrière, pour moi, Pelé est ma première Coupe du monde. Pour moi, Pelé est Pelé, Maradona est Maradona. Des personnages comme ça ne peuvent pas être comparés J’ai eu l’occasion d’être ami avec Diego, j’ai beaucoup ri avec lui, mais Pelé c’est Monsieur Pelé et Pelé c’est le football», a-t-il déclaré.

La figure de Pelé a marqué sa génération, inspirant de nombreux jeunes à entrer dans le monde du football. Mourinho

«Je pense que chaque joueur de sa génération a une influence sur les rêves de beaucoup d’enfants. Je ne pense pas que l’enfant, en tant qu’enfant, qu’être joueur de football puisse le conduire à une meilleure situation économique ou familiale . Je pense qu’aujourd’hui, ils peuvent être membres de la famille pensent de cette façon. Les enfants, dans leur innocence, aiment ou non le football. La génération Pelé a vécu dans l’amour, mais aujourd’hui, il s’agit de Pelé qui est parti. Dans notre tristesse, nous pouvons rire un De grands matchs peuvent être joués entre Pelé, Maradona et d’autres grandes figures», a-t-il déclaré.

Pour José Mourinho, la mort de Pelé signifie la mort… du football.

«Le football est mort aujourd’hui, mais le football a cette capacité à remonter. Avec tant de grands joueurs qui ont existé après Pelé et qui naîtront peut-être demain, le football peut remonter. Mais le football est mort», a-t-il conclu.