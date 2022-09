Mort d’Elizabeth II : Vladimir Poutine aux funérailles ? La réponse !

Le président russe Vladimir Poutine ne prévoit pas d’assister aux funérailles d’Elizabeth II, attendues dans une dizaine de jours à Londres, a déclaré vendredi 8 septembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«L’option (de son déplacement) n’est pas envisagée», a-t-il simplement indiqué lors d’un point-presse, alors que le président russe fait figure de paria en Occident depuis l’offensive contre l’Ukraine.

La veille, Vladimir Poutine avait salué la mémoire de la reine, décédée jeudi à 96 ans, et a présenté ses condoléances à son fils, le roi Charles III.

«Pendant de nombreuses décennies, Elizabeth II jouissait à juste titre de l’amour et du respect de ses sujets, ainsi que d’une autorité sur la scène mondiale», a indiqué M. Poutine, dans un communiqué publié par le Kremlin.

«Les événements les plus importants de l’histoire récente du Royaume-Uni sont inextricablement liés au nom de sa Majesté», a-t-il indiqué, en adressant ses condoléances à Charles III.

«Je vous souhaite du courage et de la résilience face à cette perte difficile et irréparable. Je vous prie de transmettre mes paroles de sympathie et de soutien sincères aux membres de la famille royale et à tout le peuple britannique», a affirmé Vladimir Poutine.

Avec AFP