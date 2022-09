Mort d’Elizabeth II : plusieurs compétitions sportives suspendues

Lancé l’an dernier, le trophée du Buteur de l’année décerné durant l’édition du Ballon d’Or change de nom. France Football a annoncé la création du Trophée Müller, en hommage à la légende du Bayern Munich et de la sélection allemande.

Après le Trophée Yachine (qui récompense le meilleur gardien) et le Trophée Kopa (qui récompense le meilleur jeune joueur), une 3e distinction individuelle s’est ajoutée l’an dernier dans le cadre du Ballon d’Or.

Robert Lewandowski, à défaut de s’offrir la récompense suprême, était reparti avec le trophée du Buteur de l’année, en étant tout simplement le meilleur buteur de l’année.

Le groupe L’Equipe a changé le nom de la récompense en Trophée Müller, pour rendre hommage à Gerd Müller, le buteur record du Bayern et de la sélection allemande dans les années 70.

Le Trophée Müller sera ainsi remis au joueur qui a marqué le plus de but avec son club et son équipe nationale durant la saison écoulée. Ce sera de nouveau Lewandowski, auteur de 50 buts avec le Bayern et 7 avec la Pologne.

Müller, une saison à 72 buts !

Gerd Müller, dit «Der Bomber», a été sacré Ballon d’Or 70 après avoir fini meilleur buteur de la Coupe du monde au Mexique (10 réalisations), mais c’est par la suite qu’il a remporté ses plus beaux trophées, avec l’Euro en 72 et la Coupe du monde en 74 avec la Mannschaft, ainsi que la Coupe d’Europe des champions en 74, 75 et 76 avec le Bayern.

Longtemps avant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Gerd Müller a fait des saisons à 50, 60 et même 72 buts toutes compétitions confondues (en 72-73).