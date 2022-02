Morata peut rester à Juventus, mais à une seule condition…

L’ancien joueur de Chelsea Joe Cole a accordé une interview à l’Athletic dans laquelle il a abordé la carrière d’Eden Hazard.

Après avoir joué à Londres, l’international belge a déménagé au Real Madrid, où il a été critiqué pour ses blessures constantes et ses performances irrégulières.

«Il aurait dû être le meilleur joueur du monde. Cette année [2018] où Modric a remporté le Ballon d’Or était la sienne. Si Eden Hazard vivait comme Cristiano Ronaldo, vous savez, avec les bains de glace à une heure du matin et toute la préparation, je ne doute pas qu’il aurait remporté tous les prix individuels qui existaient. Mais ce n’est pas pour lui, et Eden a fait les choses à sa manière».

Actuellement âgé de 31 ans, Eden Hazard en est à sa troisième saison au Real Madrid, et a à son actif un but et deux passes décisives en 22 matchs.

De plus, depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il n’a jamais réussi à franchir la barrière des cinq buts, ce qui ne lui était arrivé qu’une seule fois dans sa carrière : en 2007/08, lors de ses débuts en équipe senior de Lille.