Morata et un message qui a laissé son partenaire complètement amoureux

Le couple Juroki du Japon s’est marié en 1956, rapporte The Telegraph. Après 30 ans de mariage et deux enfants, ils rêvaient de prendre leur retraite et de voyager à travers le Japon. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

À 52 ans, Mme Kuroki a perdu la vue à cause du diabète. Sa cécité commençait à la fatiguer jour après jour. Le mari savait que sa femme était déprimée et voulait faire quelque chose pour lui remonter le moral.

L’homme a remarqué que les passants s’arrêtaient souvent pour admirer son magnifique jardin de fleurs roses, alors il a eu une idée.

M. Kuroki a décidé de planter de plus en plus de fleurs dans son jardin dans l’espoir que sa femme puisse sentir le doux parfum des roses. L’homme a consacré 2 ans à la réalisation de ce projet, pour rendre le sourire à sa femme.

Le jardin, rempli de belles fleurs roses, a commencé à attirer de plus en plus de visiteurs et est devenu une destination touristique importante.

En fait, une décennie plus tard, tout le monde connaissait l’histoire d’amour romantique qui avait donné naissance à ce beau jardin japonais.

Environ 7 000 personnes visitent le jardin chaque jour entre mars et avril. Mme Kuroki aime le parfum des fleurs et surtout être entourée par tant de touristes. Le geste romantique de son mari lui a donné l’envie de revivre.

Une histoire d’amour qui pourrait s’apparenter à un conte de fées moderne, n’est-ce pas ? Une magnifique histoire d’amour.