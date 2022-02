Morata à Xavi : «Si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus mais…»

Présent en conférence de presse ce lundi, Alvaro Morata est revenu sur son transfert avorté au FC Barcelone, avant d’expliquer qu’il voulait s’inscrire sur la durée avec la Juventus.

«Si Massimiliano Allegri a été décisif pour que je reste à la Juventus cet hiver ? L’entraîneur a toujours eu une grande confiance en moi, il connaît parfaitement mes forces et mes faiblesses.

Il m’a dit que je devais rester ici, qu’il comptait sur moi, et maintenant je dois tout donner pour lui rendre sa confiance. Le Barça ? Ce n’est pas important maintenant, j’ai parlé à (Massimiliano) Allegri en janvier et il m’a dit que l’arrivée de (Dusan) Vlahovic allait beaucoup m’aider, et c’est ce qui est arrivé.

Je suis heureux, si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus. Voulez-vous rester à la Juve pour les prochaines années ?

Quand j’entends la confiance de l’entraineur et du conseil d’administration, je ne peux qu’être heureux, cela me motive à bien faire les choses. Nous avons encore de nombreux objectifs devant nous. Nous pouvons rêver, car nous travaillons tous très dur», a confié Alvaro Morata. Xavi, le coach du FC Barcelone, peut s’en mordre les doigts.