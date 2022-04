Montant millionnaire : l’allocation que Cristiano Ronaldo verse chaque mois à Georgina Rodriguez

Le modèle exclusif Hermès Birkin est l’un des sacs les plus recherchés par les amateurs de luxe et de mode. Cependant, il y en a un en particulier qui est au-dessus de tout et qui est à la portée de très peu de bourses.

Il s’agit du ‘Diamond Himalaya Birkin’, fabriqué avec de la peau de crocodile Niloticus et doté de détails avec des diamants, qui vaut la modique somme de 340 000 euros.

Bien qu’il s’agisse d’un objet de collection conçu pour un client inconnu à ce jour, il a été mis en vente à la maison de vente aux enchères «Christie’s Hong Kong» en 2017 et ce prix exorbitant a été payé pour cela.

Devant tout le remue-ménage provoqué par l’actualité, Hermès a décidé de répliquer le modèle et des célébrités telles que Georgina Rodríguez, Wanda Nara, Victoria Beckham ou encore Kim Kardashian, n’ont pas hésité à s’en procurer un.

L’épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara, a également posé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux avec son «Diamond Himalaya Birkin» exclusif.