Mondial 2022 : voici le calendrier complet

La Coupe du monde Qatar 2022 commence à prendre forme, car on sait désormais à quelle date jouera chaque équipe et quels éventuels matches ce tournoi nous apportera. Voici ici le calendrier complet du grand rendez-vous mondial.

La Coupe du monde Qatar 2022 démarre du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Calendrier de la Coupe du monde du Qatar

GROUPE A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Premier tour de matches : 21 novembre

Deuxième tour de matches : 25 novembre

Troisième tour de matches : 29 novembre

GROUPE B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles-Écosse vs Ukraine

Premier tour de matches : 21 novembre

Deuxième tour de matches : 25 novembre

Troisième tour de matches : 29 novembre

GROUPE C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Premier tour de matches : 22 novembre

Deuxième tour de matches : 26 novembre

Troisième tour de matches : 30 novembre

GROUPE D : France, Pérou-Australie vs Emirats Arabes Unis, Danemark, Tunisie

Premier tour de matches : 22 novembre

Deuxième tour de matches : 26 novembre

Troisième tour de matches : 30 novembre

GROUPE E : Espagne, Costa Rica-Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

Premier tour de matches : 23 novembre

Deuxième tour de matches : 27 novembre

Troisième tour de matches : 1er décembre

GROUPE F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Premier tour de matches : 23 novembre

Deuxième tour de matches : 27 novembre

Troisième tour de matches : 1er décembre

GROUPE G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Premier tour de matches : 24 novembre

Deuxième tour de matches : 28 novembre

Troisième tour de matches : 2 décembre

GROUPE H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Premier tour de matches : 24 novembre

Deuxième tour de matches : 28 novembre

Troisième tour de matches : 2 décembre

Huitièmes de finale : 3 décembre

Huitièmes de finale 1 : Premier du groupe A vs Deuxième du groupe B

Huitièmes de finale 2 : premier du groupe C contre deuxième du groupe D

4 décembre

Huitièmes de finale 5 : deuxième du groupe A contre premier du groupe B

Huitièmes de finale 6 : deuxième du groupe C contre premier du groupe D

5 décembre

Huitièmes de finale 3 : premier du groupe E contre deuxième du groupe F

Huitièmes de finale 4 : premier du groupe G contre deuxième du groupe H

6 décembre

Huitièmes de finale 7 : deuxième du groupe E contre premier du groupe F

Huitièmes de finale 8 : deuxième du groupe G contre premier du groupe H

Quarts de finale : 9 décembre

Quart de finale 1 : Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 1 vs Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 2

Quart de finale 2 : Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 3 vs Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 4

10 décembre

Quart de finale 3 : Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 5 contre Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 6

Quart de finale 4 : Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 7 contre Vainqueur des huitièmes de finale ex aequo 8

Demi finales : 13 décembre

Demi-finale 1 : Vainqueur du quart de finale 1 vs Vainqueur du quart de finale 2

14 décembre

Demi-finale 2 : Vainqueur du quart de finale 3 contre Vainqueur du quart de finale 4

Éliminatoires pour les troisième et quatrième places

17 décembre

Perdant ou Demi Finale 1 vs Perdant de Demi Finale 2

Finale : 18 décembre

Vainqueur de la demi-finale 1 vs Vainqueur de la demi-finale 2