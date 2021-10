Mondial 2022 : surprise, le Nigeria s’incline à domicile !

Celle-ci, Gernot Rohr ne l’avait pas vu venir. Alors qu’une victoire lui aurait permis de faire un break décisif en vue de la qualification pour le 3e tour, le Nigeria a chuté sur sa pelouse contre la Centrafrique (0-1), ce jeudi, lors de la 3e journée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde.

Les Super Eagles, surpris en fin de partie par Namnganda (90e), conservent toutefois la tête du groupe C avec 6 points, soit deux unités de plus que leurs bourreaux du soir et que le Cap-Vert.