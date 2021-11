Mondial 2022 (Q) : Messi disponible contre l’Uruguay de Suárez

Durant cette année, alors qu’il était encore actif avec l’équipe nationale allemande, Toni Kroos a réalisé un exercice très intéressant dans lequel il a dû organiser une Dream Team en ne considérant que de purs footballeurs avec lesquels il a joué tout au long de sa carrière.

Et l’une des lignes les plus fortes qu’il ait constituées était, sans aucun doute, celle du milieu de terrain. En plus de se placer (en association avec son propre frère) dans son milieu de terrain de rêve, Toni a fini par choisir trois autres milieux de terrain très spéciaux et complémentaires qu’il a rencontrés au plus haut niveau.

Comme prévu, il a sélectionné à la fois Luka Modric et Casemiro. Et la vérité est que comment ne pas le faire s’il a absolument tout gagné avec eux au Real Madrid.

À la surprise de beaucoup, son dernier choix était Joshua Kimmich, au lieu d’aller avec Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil, Thiago Alcantara ou Sami Khedira, il s’est retrouvé avec la multifonctionnalité et la lecture du jeu que possède l’actuel 6 du Bayern Munich.

«Milieu de terrain ? J’ai choisi d’aller avec notre milieu de terrain de trois au Real Madrid, avec Casemiro et Luka Modric à mes côtés. Nous avons connu un grand succès ensemble et c’est toujours amusant de jouer avec eux. Je pense que nous avons construit un trident qui couvre tout : agressivité, technique, défense et attaque», a déclaré Kroos, dans des mots (2020) publiés sur la chaîne YouTube du football allemand.

«L’autre milieu de terrain, même si je n’ai pas joué avec lui depuis si longtemps, que j’ai choisi est Joshua Kimmich. Je l’ai choisi car nous nous adaptons très vite ensemble. Je pense que nous aimons tous les deux jouer ensemble. Et c’est aussi un joueur d’avenir et mon onze doit aussi penser à long terme. Il mérite d’être dans l’équipe aussi à cause de la mentalité qu’il a», a-t-il conclu.

Les meilleurs milieu de terrain avec Kroos ont joué

– Luka Modric (Croatie)

– Casemiro (Brésil)

– Joshua Kimmich (Allemagne)

Casemiro a joué 58 matchs avec l’équipe nationale brésilienne. Il faisait partie de l’équipe brésilienne qui a remporté la Copa América 2019.

Luka Modric est le footballeur qui a mis fin à la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant une décennie en remportant le Ballon d’Or.

En 2018, après avoir été champion de l’UEFA Champions League et finaliste de la Coupe du monde, il a été élu meilleur footballeur de la monde.

Joshua Kimmich a été choisi dans le cadre du FIFA/FIFPro World 11 en 2020. C’est le premier grand honneur qu’il reçoit en tant que milieu de terrain d’élite.

Après 11 ans, 17 buts, 16 passes décisives et 106 matchs, Toni Kroos a pris sa retraite de l’équipe nationale allemande. En 2021, il décide de mettre officiellement un terme à son aventure internationale.