Mondial 2022 (Q) : le message de Ronaldo avant le match décisif contre la Serbie

À la veille du match important, Cristiano Ronaldo a utilisé les réseaux sociaux pour laisser un message aux fans.

Le Portugal, classé premier, reçoit la Serbie, ce dimanche 14 novembre, dans le match qui décidera de leur qualification directe pour la Coupe du monde 2022 dans le groupe A. À moins de 24 heures, Cristiano Ronaldo a envoyé un message fort aux fans.

«C’est pour le Portugal et pour les Portugais que nous voulons être présents, une fois de plus, à la Coupe du monde. Et c’est avec la force du Portugal et des Portugais que nous allons y arriver ! Nous comptons sur votre soutien ! Vers Qatar 2022 !», a écrit le capitaine de l’équipe nationale.