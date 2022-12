Mondial 2022 : le clan de Karim Benzema tacle Didier Deschamps

Karim Djaziri, l’agent de Karim Benzema, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour critiquer Didier Deschamps pour le retrait prétendument précoce de l’attaquant français de la Coupe du monde du Qatar.

Le joueur du Real Madrid a été l’une des nombreuses victimes du désormais vice-champion du monde, ayant quitté le Qatar quelques jours avant les débuts de la compétition, contre l’Australie, en raison d’une blessure musculaire. Le sujet a fait couler beaucoup d’encre, puisque de nombreuses voix disaient que Benzema avait des conditions pour se reprendre et être en option dès les huitièmes de finale, une version désormais corroborée par l’agent.

«Je mets cela ici après avoir consulté trois spécialistes qui ont confirmé le diagnostic selon lequel Benzema aurait pu récupérer à temps pour les huitièmes de finale. Au moins pour être sur le banc. Pourquoi avez-vous voulu qu’il parte si tôt ?», lit-on dans la publication de Karim Djaziri, clairement destinée à l’entraîneur français, accompagnée d’images des examens passés par l’attaquant.

Ce qui est certain, c’est que, peu après la fin de la Coupe du monde, Benzema a dit un dernier adieu à l’équipe nationale de son pays. «J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin», a-t-il écrit.