Mondial 2022 : Griezmann choisit ses quatre équipes favorites

Champion du monde avec la France en 2018, Antoine Griezmann a pointé les quatre candidats pour décrocher le titre au Qatar. Sans exclure les Gaulois, l’attaquant de l’Atlético Madrid s’est montré prudent lorsqu’il a évoqué la possibilité d’un doublé mondial pour les Bleus .

«Je dirais le Brésil, l’Argentine, l’Espagne et la France. Mais il reste encore beaucoup de temps, il faut être prudent. Nous avons une bonne équipe, nous n’avons pas perdu lors des neuf derniers matchs et c’est bon signe, cependant, dans une Coupe du monde, tout est plus compliqué et ce sera très difficile de reconquérir le titre», a-t-il expliqué dans une interview à Magazine GQ.

Rappelons que dans l’histoire de la Coupe du monde, seules deux équipes ont réussi à remporter la compétition consécutivement : l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1962 et 1958). Dans le cas de la France, les deux titres étaient séparés de 20 ans (1998 et 2018).