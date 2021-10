Mondial 2022 – Bénin Vs Tanzanie : les Écureuils déjà au stade de Cotonou (vidéo)

Neymar ne pouvait pas être du match du Brésil contre le Venezuela, et au-delà de la victoire de son équipe, il en a pris tous les yeux lorsqu’il a pris sa retraite avant la fin du match.

Le duel entre les extrêmes a laissé de quoi parler de ce qui s’est passé à Caracas, pour la première des trois dates des qualifications sud-américaines en octobre. C’est que le Venezuela, à la dernière place du tableau, a reçu le leader Brésil, qui n’a perdu aucun match.

Sans Neymar, suspendu à cause de l’accumulation de jaunes, ni Casemiro, laissé de côté à cause d’une dent de sagesse, Tite a réussi à obtenir les trois points. De cette façon, et malgré une grande partie du match, il a réussi à battre son rival 3 à 1, et à conserver la première place du classement.

Ce n’était pas la première fois que le Brésil devait se passer de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Il avait déjà été exclu de la date d’élimination de novembre de l’année dernière, en raison d’une blessure.

Cependant, à chaque fois que Neymar entrait sur le terrain, il était une figure déterminante pour l’équipe dirigée par Tite. En six matchs joués, il a marqué six buts et fourni cinq passes décisives.

La vérité est que l’équipe nationale brésilienne est prête à retrouver son meilleur chiffre, lors du match contre la Colombie, ce dimanche, au stade Roberto Meléndez, à Barranquilla.

Cependant, bien qu’il n’ait pas joué, il a attiré tous les regards, quand à 5 minutes de la fin, il s’est retiré du stade. La vérité est que le Brésil a dominé son rival, qui l’emportait 2 à 1, et tout indique qu’il est allé aux vestiaires, pour célébrer la victoire avec ses coéquipiers