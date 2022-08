«Mon oncle m’a violé à l’âge de 15 ans», a-t-elle révélé

Cristiano Ronaldo vit une situation de tension maximale à Manchester United . Le Portugais qui ne voulait pas faire la pré-saison et ne voulait pas se rendre sur la tournée asiatique, demande désormais d’être titulaire au début de la Premier League, comme cela s’est produit lors du match amical contre Rayo Vallecano. Et comme on l’a rarement vu, les critiques en Premier League envers Cristiano Ronaldo se sont répandues partout et l’une des plus directes a été Jamie Carragher, l’ancien footballeur de Liverpool.

«J’ai toujours pensé que Cristiano était une signature étrange. Je sentais que cette situation arriverait, même s’il avait très bien réussi l’année dernière avec United. Il a signé un contrat de deux ans, ce que je ne pouvais pas croire. Il ne sera jamais le deuxième à personne, mais il y a certaines étapes d’une carrière où vous savez que vous n’êtes plus le même joueur. Sa carrière s’est allongée parce que c’est un grand professionnel, mais il a 37 ans et il en aura 38 cette saison. C’est toujours un grand buteur, mais ce n’est pas le même joueur», a déclaré Carragher.

Dans une interview avec The Overlap, Carragher a ajouté : «Aucune équipe en Europe ne veut de lui en ce moment , donc il peut se tromper. Il ne semble pas que United puisse le faire sortir. Si vous demandez à Ten Hag, je ne pense pas qu’ils Je le veux non plus.” Je suis très sûr que le vestiaire de United veut Cristiano Ronaldo.»

Ces mots de Carragher s’ajoutent à ceux d’une légende de Manchester comme Gary Neville : «Vous ne pouvez pas avoir votre joueur vedette dans un club qui dirige tout. Vous ne pouvez pas l’avoir. Nous savons que Ronaldo ne peut pas appuyer haut, je’ Je ne suis pas sûr que cela corresponde au modèle de jeu de Ten Hag. Si un joueur devient un facteur dominant et une distraction lors de la conférence de presse d’un manager, il n’y a qu’une seule chose qui doit se produire. Et nous savons tous laquelle.»