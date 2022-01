«Mon mari me droguait pour que son chien couche avec moi» avoue une femme

La star de la NBA est bien connue pour ses réalisations sportives, ses investissements et ses entreprises, mais il y a dix ans, il a fait un pari à long terme qui change la donne.

À ce stade du film, nous n’allons pas découvrir la dimension de LeBron James (37 ans) en tant qu’athlète. Le joueur des Los Angeles Lakers fait déjà partie de l’histoire du basket grâce à ses quatre bagues de champion et ses records personnels, à la hauteur de quelques privilégiés.

Ce n’est pas non plus une nouvelle qu’il est l’une des personnes les plus influentes au monde grâce, entre autres, à son énorme richesse et à la gestion qu’il en a faite, diversifiant ses investissements et pariant sur une grande variété d’entreprises : Beats, Blaze Pizza, Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins, SpringHill Company ou Lobos 1707 Tequila, sont quelques-uns des clubs et sociétés dans lesquels il a des intérêts ou qu’il détient directement.

Et pourtant, malgré ses exploits sportifs et son bon sens des affaires, il y a une facette de sa vie qui ne fait pas autant la une des journaux et qui est peut-être beaucoup plus déterminante lorsqu’il s’agit d’évaluer ce que sera son héritage et sa vraie dimension d’être humain. Parce que la légende de la NBA a décidé de changer la vie de milliers de personnes et cela n’a tout simplement pas de prix.

Drame d’Akron

Lebron James est originaire d’Akron, Ohio, et c’est l’une des villes les plus pauvres d’Amérique. Alors que le taux de pauvreté moyen du pays s’élève à 10 %, dans sa ville natale ce pourcentage grimpe jusqu’à 25 %, donc aux yeux du joueur il n’y avait qu’une seule solution possible pour lutter contre ce problème : l’éducation.

La réalité montre que l’éducation reste le principal contributeur au succès, à la richesse et à la prospérité des gens partout dans le monde. Mais les enfants qui grandissent dans des quartiers pauvres sont nettement moins susceptibles de recevoir une telle éducation. La pauvreté entraîne un taux de scolarisation plus faible, un échec scolaire plus élevé et réduit les chances d’obtenir un diplôme supérieur.

Et c’est là que Lebron James intervient pour changer les règles du jeu. En 2011, le joueur a lancé la campagne ‘I Promise’. Le concept était simple : identifier les enfants d’Akron qui risquaient de ne pas obtenir leur diplôme d’études secondaires et leur fournir les conseils dont ils ont besoin pour passer à l’université. Mais ce n’était pas qu’un concept.

Sept ans après le début du programme, LeBron a ouvert I Promise School. Ainsi, au lieu d’identifier les enfants à risque et de les aider à distance, l’institution pourrait les accueillir, les guider et augmenter leurs chances de réussite. Et tout cela gratuitement : des uniformes à la nourriture et au transport.

Aujourd’hui, 10 ans après le lancement de la campagne, la première promotion de l’école est diplômée. Et le plus beau, c’est que les 193 étudiants ont pu s’inscrire, également gratuitement, à l’Université d’Akron ou à la Kent State University, toutes deux situées dans l’Ohio. Une possibilité dont bénéficieront également les plus de 1 500 élèves que compte actuellement l’école. Et ceux qui viendront après.

Et si tout cela ne suffisait pas, Lebron James continue d’augmenter les infrastructures associées à l’école avec des résidences, des complexes sportifs et même un bâtiment dans lequel les parents eux-mêmes reçoivent une formation professionnelle et une éducation financière.

Le rêve de Lebron

Mais la véritable réussite derrière ce programme est la gratuité des cours de l’Université d’Akron. Cela supprime le plus grand obstacle à l’obtention du diplôme d’études secondaires – l’incapacité de payer pour l’enseignement supérieur – et augmente également la probabilité que les personnes instruites restent à Akron. Quelque chose qui transformera ses habitants et la ville elle-même.

Dans un monde où l’on recherche habituellement des résultats immédiats, Lebron James a décidé de miser sur le long terme. En investissant dans l’institution de sa ville natale, le joueur aidera des milliers d’enfants à aller à l’université et changera le destin des générations futures. Et ce sera sa plus grande réussite. Son véritable héritage.