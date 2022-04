«Mon mari cherche des femmes et me demande de lui choisir une», triste témoignage d’une femme

Un témoin qui a pris la parole lors du procès pour meurtre d’un étudiant géorgien a déclaré que le suspect avait étranglé mortellement la victime féminine après s’être mis en colère parce qu’elle avait ri quand il lui avait professé son amour.

Selon WSB-TV, les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que l’incident mortel s’était produit le jour de la Saint-Valentin en 2020.

«La victime, identifiée comme étant Anitra Gunn, âgée de 23 ans, était étudiante à la Fort Valley State University. Elle a été portée disparue quelques jours avant que son corps ne soit retrouvé dans une zone boisée du comté de Crawford. Les autorités ont ensuite arrêté et inculpé son petit ami Demarcus Little pour son meurtre. Little a servi comme sergent dans l’armée et a été affecté à Fort Gordon.

L’ami de Little, Jaivon Abron, a pris la parole pour témoigner contre lui cette semaine. Abron a déclaré aux jurés que Little avait admis avoir tué Gunn après qu’il soit devenu furieux. Abron a témoigné que lors d’une conversation le 16 février, Little l’avait informé qu’il avait professé son amour pour Gunn le jour de la Saint-Valentin. Mais Little a dit que Gunn avait répondu en se moquant de lui.

Little a dit à Abron qu’il ne savait pas ce qui s’était passé par la suite lorsqu’il s’est évanoui et l’a frappée. Il a également révélé qu’il l’avait étranglée par la suite, ajoutant que Gunn avait finalement cédé après avoir d’abord tenté de se défendre. Little a également dit à Abron qu’il croyait que c’était le désir de la victime de “rentrer chez elle pour être avec sa mère”. La mère de Gunn est décédée en 2014, a rapporté WSB-TV.

“Je devais me débarrasser d’elle”, aurait déclaré Little, selon Abron. Little a ensuite conduit Abron à l’endroit où il s’est débarrassé du corps de Gunn. Les deux se sont ensuite débarrassés d’un pare-chocs de voiture que Little avait récupéré sur les lieux du crime. Abron fait également face à des accusations de falsification de preuves et de fausses déclarations à la police».

Le témoignage d’Abron est également intervenu à la suite de la lecture par l’accusation de SMS entre le suspect et la victime devant le tribunal. Les messages en question auraient été menaçants et manipulateurs, a rapporté WGXA.

Little a été reconnu mardi coupable du meurtre de Gunn. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.