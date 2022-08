«Mon ex m’a quitté parce que j’étais moche»

Chose inhabituelle, cet homme appelé Michael Brockie est tombé si mal qu’il a perdu une partie de sa tête après une fête avec ses collègues.

Cette fête d’entreprise s’est terminée tragiquement. Michael Brockie a visité un certain nombre de pubs à Reading, près de Londres, avec ses collègues du cabinet comptable PwC en avril 2019. Le jeune homme de 25 ans a bu beaucoup d’alcool lors de la tournée des pubs et a fini par tomber dans la rue alors qu’il était ivre. Il a subi une grave lésion cérébrale, est resté dans le coma pendant des semaines et a perdu une partie de sa tête.

Le Britannique blâme maintenant son patron pour son accident. Il l’a exhorté à boire autant de bière que possible dans neuf bars et ainsi «n’a pas fait attention à la sécurité des employés». C’est pourquoi Brockie a porté plainte et réclame l’équivalent de 237 000 euros à PwC.

On ne sait pas pourquoi le joueur de 28 ans ne porte plainte que maintenant. Curieux est le fait que Brockie travaille toujours chez PwC et a entre-temps également été promu directeur. Dans tous les cas, la société nie les allégations. «Nous attendons de chacun qu’il se comporte de manière responsable lors d’événements sociaux».