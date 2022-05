«Mon dernier voyage à Dubaï, c’était…», Eudoxie Yao révèle enfin ce qui lui fait gagner beaucoup d’argent

Invitée sur l’émission Wam sur Life TV de ce vendredi 6 mai 2022, la chanteuse et influençeuse ivoirienne, Eudoxie Yao a tout nier en bloc tout énumérant ses différentes sources de revenus.

Le scandale Dubaï Porta Potty qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques jours ne laisse personne indifférent. Eudoxie Yao s’est expliqué lors de plusieurs sorties pour clarifier les choses quant aux objectifs de ses voyages. Mais cela n’a pas suffit pas pour convaincre ses détracteurs.

Dubaï Porta Potty, pour dire Toilettes Portables de Dubaï est la tentance qui suscite de vives indignations sur les réseaux sociaux. Selon les témoignages, des influenceurs et influenceuses se permettent de s’aventurer et se livrent à des pratiques inimaginables aux Émirats arabes unis pour de l’argent.

Selon Eudoxie, l’argent qu’elle gagne serait le fruit de ses prestations artistiques et aussi de personnes admiratrices, hommes comme femmes non Ivoiriens et vivant à l’étranger. C’est d’ailleurs l’un de ses admirateurs qui lui a offert son dernier voyage à Dubaï.

«J’aime Dubaï parce que c’est beau. J’aime y être. Mon dernier voyage à Dubaï, c’était pour mon anniversaire. C’était pour me faire plaisir. C’est un voyage qui m’a été offert mais je ne peux pas dire le nom de la personne. C’est quelqu’un qui m’apprécie énormément.

Quand il a su que c’était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C’est vrai qu’on le fait des cadeaux mais dans la tête de mes détracteurs, tant que tu n’a pas encore couché avec quelqu’un, tu n’a pas fait ci ou ça, on ne peut pas te donner autant d’argent. C’est mon heure de gloire, c’est ma grâce.», a-t-elle lancé à ses détracteurs.

Et de conclure : «En toute sincérité, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne suis jamais sortie avec quelqu’un pour de l’argent. Si je sors avec quelqu’un, c’est que j’éprouve des sentiments pour cette personne. Je gagne déjà suffisamment d’argent. Je n’ai pas besoin d’aller coucher pour de l’argent».