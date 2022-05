«Mon départ m’a fait un peu mal..»

«Le PSG va finir cette année avec 650 millions d’euros de salaire, avec 300 millions de pertes, et va-t-il encore faire une offre millionnaire à Mbappé ? Si nous nous ressaisissons en Europe avec les clubs d’État et qu’il y a une réforme importante de l’UEFA dans ce sens, cela ne peut pas être, c’est une insulte au football», a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga après le renouvellement de Mbappé par le Paris Saint Germain.

Et lors de la conférence de presse où la signature du renouvellement du contrat a été signée, Al Khelaifi a été franc avec Javier Tebas, qui a également lancé une plainte contre le PSG à l’UEFA.

«Peut-être que Tebas s’inquiète que la Ligue 1 soit plus forte que la Liga. Il faut dire que la Liga n’est plus la même qu’il y a trois ou quatre ans. Aujourd’hui, nous avons Mbappé, il reste avec nous et le reste, honnêtement.

Peu importe, il est en colère, je me fiche de ce qu’il dit. Je n’écoute rien de tout cela, nous avons le meilleur joueur du monde dans notre projet», a expliqué Al Khelaifi.

«Mbappé reste parce que Paris lui donne les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs sportifs. Nous avons décidé de notre projet. Mbappé n’a rien demandé de particulier. C’est une bonne nouvelle pour le PSG, pour la France.

Le meilleur joueur du monde joue dans notre Kylian aime gagner. La semaine dernière, nous pensions avoir perdu le joueur mais tout n’était pas perdu. Nous savons que nous avons créé une connexion spéciale avec lui.

Enfin, l’homme d’affaires millionnaire a marqué : «La première fois qu’on a parlé avec Kylian on ne l’a fait que de foot. Aussi quand il était à Monaco. Il aime, rêve et respire le foot, on veut continuer à gagner en France et on y va pour le Ligue des champions, nous voulons les meilleurs résultats».