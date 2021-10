«Mon cœur est brisé» : les mots déchirants d’Alec Baldwin après avoir tué Halyna Hutchins

Showbiz a été choqué après la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et les blessures du photographe Joel Souza, qui ont été abattus par l’acteur Alec Baldwin avec une arme à feu pendant le tournage du film. Et maintenant, le protagoniste a rompu le silence pour s’exprimer sur le sujet.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille», a déclaré Baldwin sur Twitter.

«J’ai le cœur brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna», a ajouté l’acteur. De même, la production du film, pour le moment arrêtée, a fait parvenir un communiqué sur la mort du directeur de la photographie.

«L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna», a déclaré Rust Movie Productions LLC dans un communiqué.

«Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services consultatifs à toutes les personnes associées au film alors que nous travaillons à traiter ce terrible événement», le communiqué lire.

Hace dos días la directora de fotografía Halyna Hutchins subía este video en instagram feliz en plena cabalgata en el rodaje de 'Rust' hoy murió accidentalmente por la detonación de un arma de utilería detonada de por el célebre actor Alec Baldwin en plena filmación. pic.twitter.com/llF7z0jB33 — Mario David Gonzalez Muñoz (@MaritoGomzaM) October 22, 2021

Selon des articles de presse, les autorités ont répondu à l’incident en déclarant qu’«un individu avait été abattu sur le plateau», a écrit le département du shérif de Santa Fe dans un communiqué de presse.

Le directeur de Hutchins a été transporté par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, mais est décédé des suites de ses blessures, selon le département du shérif de la ville.