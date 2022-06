Mohamed Salah : «Si je ne suis pas Ballon d’Or en 2022, je ferai…»

Le nouveau président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o, n’a que peu goûté la prestation des Lions indomptables, jeudi, face au Burundi (0-1) lors des qualifications pour la CAN 2023. Et l’ancien attaquant a sévèrement critiqué les athlètes dans un discours dans les vestiaires après le match.

Bien que vainqueurs, les hommes de Rigobert Song ont été loin de faire l’unanimité chez le président de la fédération camerounaise de football, visiblement très remonté par rapport au niveau de jeu et à l’attitude affichée par certains joueurs.

«Je ne suis pas content. Je ne suis pas content, du tout. Vous représentez l’équipe nationale du Cameroun. Je me fous de qui il y a en face de vous, vous devez faire le job. J’ai pleuré pendant des années parce que je manquais mes Coupes du monde, mais je sais quel problème j’avais.

Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J’ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères je vous le dit. Personne n’a sa place assurée dans cette équipe.

Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot de l’équipe nationale du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe, sinon il ne vient pas et je serai content, je jouerai avec des enfants.

J’ai été assis là 26 ans comme vous, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites “c’est un salaud”. Mais j’ai été le meilleur, étant assis là. Et je sais pourquoi j’ai raté. Et aujourd’hui je suis président.

Je vais tout vous donner, même ma vie pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie ! Et je vais me bagarrer avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions.

Mais quand on vient, c’est le Cameroun les gars. Le Cameroun, pour moi, il n’y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n’y a rien de plus beau», a notamment déclaré Samuel Eto’o.

L’attaquant camerounais, Karl Toko Ekambi, est l’auteur de l’unique but de la rencontre sur coup franc à la 30e minute. Les Lions indomptables sont leaders du Groupe C avec 3 points.