Mohamed Salah : «On méritait de gagner la finale face au Real Madrid parce que…»

Le légendaire Iker Casillas a eu l’occasion de côtoyer des personnalités toujours en activité comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Luka Modric. Cependant, interrogé par le footballeur le plus talentueux avec lequel il a joué, il s’est retrouvé avec une légende déjà à la retraite depuis plusieurs années.

Sans vouloir entrer dans la polémique et sans être très étendu dans son explication finale, le champion du monde, qui a également été double champion d’Europe, a déclaré qu’il avait toujours beaucoup apprécié de voir la classe et le talent de l’éternel 10 de France. Equipe nationale.

«Qui est le joueur le plus talentueux avec qui tu as joué ?», c’est ce qu’ils lui ont demandé, dans le dynamique Knowing The Stars qu’il a complété avec les médias officiels de l’UEFA alors qu’il jouait encore avec Porto.

Et le gardien qui a absolument tout gagné avec le Real Madrid a simplement répondu : «J’ai toujours aimé voir Zinedine Zidane.»

Avant le début de l’ère de la domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Zinedine Zidane s’est hissé au sommet du football mondial en remportant le Ballon d’Or en 1998.