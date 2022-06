Mohamed Salah : «Ma femme n’aime pas ça»

Le Polonais Robert Lewandowski a tout misé sur les Blaugrana et le FC Barcelone fera un effort pour signer l’attaquant polonais sur ce marché des transferts.

Lewandowski est la priorité numéro un de Xavi Hernández, dont le projet a besoin d’un nouveau leadership et de références offensives, et la direction sportive dirigée par Mateu Alemany et Jordi Cruyff veut satisfaire la demande de l’entraîneur vallaisan.

Dans un contexte économique très délicat, l’entité culé fera un sacrifice économique important pour intégrer un footballeur capable de faire la différence et de promouvoir l’équipe sur le chemin du retour vers l’élite compétitive.

S’il parvient à conclure un accord de transfert avec le Bayern, le Barça placera Robert Lewandowski dans la première étape de sa nouvelle structure salariale.

L’attaquant international polonais pourrait ainsi toucher 12 millions d’euros nets par an dans la formation dirigée par Xavi. Des émoluments qui le placerait tout en haut de la grille de salaires du club.

A noter par ailleurs qu’il s’agirait d’un contrat de deux ans (plus une en option). Reste désormais à convaincre le board bavarois…