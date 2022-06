Mohamed Salah : «Je ne le dis pas, mais dans ma tête, je me dis toujours qu’il…»

L’acteur hollywoodien Dwayne «The Rock» Johnson a surpris sa mère ce week-end avec un cadeau enviable : une nouvelle maison.

L’acteur de 50 ans a partagé le moment d’émotion sur ses réseaux, dans une vidéo où sa compagne, Ata Johnson, 73 ans, lui ouvre les portes de sa nouvelle maison.

«Je t’aime tellement maman, surprise. Quand j’étais petit, je détestais voir ma maman pleurer, ces jours-ci, j’aime bien avoir des larmes de bonheur», a-t-il écrit à côté du clip

«J’ai surpris ma mère et je lui ai acheté une nouvelle maison. Il m’a fallu huit semaines pour travailler avec une équipe de conception pour la préparer et je voulais qu’elle franchisse la porte d’entrée pour la première fois et que tout soit nouveau et une surprise.

J’ai eu la chance de pouvoir lui acheter plusieurs maisons au fil des ans, mais celle-ci est spéciale car il m’a dit ces dernières années qu’après une vie de voyages, je veux que ce soit ma dernière, c’est mon rêve ‘. Maman, il n’y a pas de meilleur sentiment que de te rendre heureuse, bienvenue à la maison

Il a terminé en ajoutant qu’avoir une bonne mère est le meilleur moyen de devenir une bonne personne, en plus d’inviter ses millions de followers à faire un bon câlin à leur mère.