Mohamed Salah : «J’ai vu Cristiano, Benzema et Raul mais les 2 légende du Real…»

A chaque fois qu’on l’interroge sur sa plus grande idole, Mohamed Salah mentionne trois footballeurs historiques très particuliers. Et deux d’entre eux sont des personnalités qui, à l’époque, étaient des vedettes du Real Madrid.

En plus de confirmer son admiration pour la qualité de Francesco Totti, l’actuelle figure de proue offensive de Liverpool, qui sait déjà ce que signifie être champion de Premier League et d’UEFA Champions League, il a répété qu’il avait toujours été fan de deux madrilènes galactiques : Zinedine Zidane et Ronaldo Nazario.

«Footballeur préféré ? Zidane, Ronaldo (Nazário) et Totti», c’est ce que le 10 de l’équipe nationale égyptienne a répondu, dans des mots (2022) qui sont publiés sur la chaîne YouTube officielle de BT Sport.

Mohamed Salah est né en 1992. Alors qu’il n’avait que 5-6 ans, il a vu Ronaldo et Zidane remporter le Ballon d’Or. Ce sont les joueurs qui ont marqué son enfance et lui ont fait rêver d’atteindre le plus haut niveau de l’élite.