Mohamed Salah : «J’ai joué contre Messi, Cristiano, Mbappé et Neymar mais le meilleur est…»

Le 28 mai prochain, le stade de France sera le théâtre d’une finale très attendue entre le Real Madrid et Liverpool. Parmi les joueurs impatients d’en découdre, Mohamed Salah, qui a répété ces derniers jours vouloir «se venger» de la finale perdue en 2018.

Aux micros de beIN Sports, l’Egyptien n’a pas fait preuve d’humilité quand on lui a demandé où il se situait dans la hiérarchie mondiale des attaquants de pointe…

«Si vous me comparez à n’importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur», a déclaré Salah.

«Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles», a-t-il ajouté.

Salah a poursuivi, en parlant cette fois de sa progression depuis son départ de Chelsea : «Avant 2018, certains disaient que je ne pourrais rien faire après avoir quitté Chelsea, mais j’ai continué et j’ai fait de grandes choses, je pense de manière positive et j’essaie d’être sur le bon chemin.»

Enfin, il a évoqué la finale de Ligue des Champions à venir face au Real, réitérant une nouvelle fois ses envies de vengeance : «Je me souviens de la dernière finale contre le Real Madrid comme si c’était hier. Nous sommes bien préparés et j’espère que nous pourrons prendre notre revanche lors de la prochaine finale.»