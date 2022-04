Mohamed Salah encense Sadio Mané : «Il joue de manière…»

L’international sénégalais ne cesse de faire parler de lui depuis un certain temps. Ses derniers exploits, voilà ce qui font de Sadio Mané un candidat sérieux pour le plus prestigieux sacre individuel.

Auteur d’un but et d’un excellent match, hier, le pensionnaire de Liverpool Sadio Mané a été encensé par son coéquipier Mohamed Salah. Ce, suite à la victoire concédée par les Reds (4 buts à 0) face à Manchester United.

Ainsi, l’international égyptien, auteur de deux buts face à Manchester United, a chanté les louanges de Sadio Mané. Selon Mohamed Salah, Sadio Mané joue de manière incroyable en ce moment.

«Nous jouons tous très bien devant. Quand Bobby (Roberto Firmino) est présent aussi, il joue très bien. On essaie juste de s’adapter les uns aux autres à l’entraînement.

On se comprend mieux maintenant ; moi et Sadio et Bobby surtout parce que nous avons joué quatre ou cinq ans ensemble. J’ai reçu un super ballon de Sadio. Il joue maintenant numéro 9.

Il joue de manière incroyable et marque également des buts. Tout le monde était bon. Le plus important c’est que l’équipe gagne ses matchs.», a déclaré Mohamed Salah.