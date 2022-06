Mohamed Salah avoue la vérité : «J’ai vu Benzema et Lewandowski mais le meilleur…»

Le défenseur français de Manchester City, Benjamin Mendy, déjà accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, a été accusé d’un nouveau viol par une autre femme, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Il y a neuf jours, le joueur de 27 ans avait plaidé non coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par six femmes.

Mais une autre accusation de viol, portée par une autre femme avait été ajoutée à la liste, le juge présidant l’audience ayant ordonné à la presse de ne pas l’évoquer jusqu’à la levée de cette interdiction intervenue mercredi.

Mendy, qui n’avait pas encore formellement été notifié de ce nouveau chef d’accusation, n’a pas encore eu à se prononcer sur sa défense.

Les dix chefs d’accusation portés contre lui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Le joueur comparaîtra devant un tribunal avec jury le 25 juillet, au côté d’un co-accusé, Louis Saha Matturie, 40 ans, sans rapport avec l’ancien footballeur Louis Saha.

Poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021, ce dernier a également plaidé non coupable.

Après plusieurs mois en détention provisoire, le champion du monde de 2018 avait été libéré début janvier et placé sous contrôle judiciaire, dans l’attente de son procès qui doit s’ouvrir le 25 juillet.

L’affaire avait démarré fin août 2021 quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023, sans autre explication.

La justice anglaise avait ensuite rapidement annoncé que le joueur avait été placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle, par trois femmes dont une mineure. D’autres inculpations s’étaient ensuite ajoutées.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l’histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d’euros au cours actuel) pour s’attacher ses services.

À son arrivée à City, il était considéré comme l’un des grands espoirs français et mondiaux au poste d’arrière gauche. Mais la carrière du joueur de 27 ans a été freinée depuis quatre ans par des blessures et le joueur n’a jamais réellement justifié les espoirs placés en lui.

