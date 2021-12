Modric : «Jovic a fait un bon match, on peut compter sur lui»

Luka Jovic a remplacé Karim Benzema, blessé à la 17e minute, et n’a pas déçu. L’attaquant serbe, qui a eu du mal à faire ses preuves, a signé la passe décisive pour le but de Vinícius et a marqué le deuxième lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad.

Après le match, il reçoit les éloges de Luka Modrić. «Jovic a fait un bon match. Il a marqué un but et fait des passes décisives et ce après un long moment sans jouer. Cela montre que l’on peut compter sur lui», a souligné Modric, s’adressant à la télévision du club.

Le milieu de terrain a assuré qu’il était prêt pour les prochains défis : «Je vais très bien. Je me sens bien physiquement, psychologiquement et heureux d’avoir la confiance du coach. J’espère continuer comme ça».