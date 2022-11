Millie Bobby Brown : la raison pour laquelle l’actrice a failli arrêter de jouer

L’icône de la musique nigériane, Ayodeji Balogun, populairement connu sous le nom de Wizkid, a révélé qu’il est maintenant plus prudent dans les paroles de ses chansons à cause de ses enfants.

Le père de quatre enfants, qui l’a déclaré dans une récente interview avec le Guardian UK, a admis qu’avoir des enfants l’avait rendu plus prudent quant au contenu de ses chansons. Selon lui, il fait maintenant attention à ce qu’il diffuse parce que ses enfants écoutent ses chansons.

«En plus de gérer mon ego, un autre objectif de ce nouveau chapitre est de vivre éternellement. Je suis récemment allé voir la comédie musicale de Bob Marley, “Get Up, Stand Up!” J’étais comme, ‘Yo, nous regardons une pièce de Bob Marley, et ce type est mort il y a des décennies. Bob Marley a fait tellement de choses à un jeune âge que je ne savais même pas qu’il était mort à 36 ans».

«Cela ne fait que réaffirmer ce que je fais, et je dois continuer à porter cela au plus haut niveau. Parce que je sais qu’un jour, ils vont certainement créer une pièce sur moi», a déclaré Wizkid. Pendant ce temps, Wizkid et sa femme, Jada Pollock ont récemment accueilli leur deuxième enfant ensemble.