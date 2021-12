Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi : le jeune couple passe son 1er Noël ensemble

La cité émiratie accueille l’attaquant parisien de l’équipe de France qui profite de ses jours de repos. Il assistera ce lundi soir à la cérémonie des Globe Soccer Awards, où il est nommé pour le titre de footballeur de l’année.

Kylian Mbappé profite de ses vacances sous le soleil de Dubaï (Émirats arabes unis). L’attaquant du PSG s’est présenté en compagnie de ses proches ce lundi dans la péninsule arabique. Une arrivée mise en scène par le gouvernement de Dubaï via son département média sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo. L’occasion pour Mbappé de délivrer quelques mots.

«Ce n’est pas la première fois que je viens ici, rappelle-t-il. J’adore venir ici. Je vais en profiter avec ma famille, je vais visiter, aller au restaurant, je vais prendre mon temps. Il est l’heure de se reposer. Je suis très heureux d’être ici. C’est un bon moment pour moi. Ça a été une bonne année pour moi. C’est un honneur d’être nommé aux côtés de grands joueurs».

Car, oui, le numéro 10 de l’équipe de France est à Dubaï pour ses congés mais également pour assister à la cérémonie des Globe Soccer Awards, des trophées organisés par l’EFAA, l’Association européenne des agents de joueurs, et l’ECA, l’Association européenne des clubs. Le tout en relation avec le gouvernement local de Dubaï. Le gala aura lieu en fin d’après-midi (heure française) et Kylian Mbappé y est nommé pour le titre de footballeur de l’année, en compagnie notamment de son coéquipier Lionel Messi.

.@KMbappe, Paris Saint-Germain football star: Happy to be in #Dubai, the city that I love to visit with my family, I'm proud to be a nominee for the @Globe_Soccer Awards. #DubaiDestinations @DubaiSC pic.twitter.com/lGpkGzcZeF

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 27, 2021