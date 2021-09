Milla Jasmine : la candidate des Marseillais déjà éliminée à cause de Luna ?

En couple depuis Les Marseillais vs. Le Reste du Monde 6, Mélanie ORL et Greg Yega sont de plus en plus complices. D’ailleurs, une rumeur de grossesse circule déjà sur la Toile.

Au début des Marseillais vs. Le Reste du Monde 6, Mélanie ORL était claire. En effet, la jeune femme avait affirmé qu’elle ne donnerait pas de seconde chance à Greg Yega.

La raison ? Le jeune homme semblait s’être moqué d’elle. Tout comme il avait joué avec Maeva Ghennam. Pourtant, l’avis de la jolie blonde a rapidement changé.

Si bien que depuis la fin du cross, les deux tourtereaux sont sur un petit nuage. Enfin, ils peuvent vivre leur amour au grand jour. Et cette fois, Bebew semble prêt à s’investir à fond dans sa relation.

D’ailleurs, le couple n’hésite pas à s’afficher très complice sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils font fondre la Toile. Eh oui ! Les internautes n’ont pas hésité à commenter leur histoire.

Et ces dernier semblent très heureux de voir les deux candidats des Marseillais vs. Le Reste du Monde ensemble. «Ils vont vraiment trop bien ensemble, on espère que ça dure cette fois» ; «Comment ils sont beaux» ; «Vous êtes magnifiques ensemble» ; «J’adore ce couple» ou encore «Vous êtes rayonnants ensemble. Pourvu que ça dure, je vous le souhaite.»

Autant de commentaires qui se sont enchaînés sous une publication mise en ligne sur le compte Instagram @greg.news. Mais alors que les deux stars commencent tout juste à se revoir, il semblerait qu’ils soient déjà prêts à passer à l’étape supérieure.

Alors que Jessica Thivenin vient tout juste de mettre au monde sa petite fille, un nouvel enfant serait-il déjà en préparation dans la famille des Marseillais ?

En tout cas, une chose est sûre, c’est que Greg Yega y pense déjà très sérieusement. Plus amoureux que jamais, l’interprète du titre J’Fly n’a pas hésité à s’afficher en train de regarder un site de vêtements pour enfants.

Une recherche étonnante qui sème le doute quant à la possible grossesse de Mélanie ORL. Prêt à devenir papa ou non, Bebew a bel et bien affirmé qu’il souhaitait habiller son fils de la même manière que lui.

Une révélation qui fait plaisir à entendre au vu du style très original du jeune homme. De son côté, la jolie blonde a réagi en demandant à son compagnon : «Tu veux me faire passer un message ?«

Une question à laquelle l’ex de Maeva Ghennam a tout simplement répondu par un sourire. Mais ce n’est pas tout ! La star des Marseillais vs. Le Reste du Monde 6 a aussi publié une story suspecte.

En effet, cette dernière a laissé un message étrange sur son compte Instagram. «Projet 2022.» Deux petits mots qui laissent à penser que les candidats pensent sérieusement à fonder une famille. Affaire à suivre donc… Et de très près !