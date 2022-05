Miley Cyrus révèle tout ce qu’elle a vécu lorsque la foudre a frappé son avion : «C’était terrifiant…»

Miley Cyrus a raconté à quel point cela s’est passé après que la foudre a frappé l’avion où elle se rendait.

Miley Cyrus a vécu un cauchemar il y a quelques mois. La foudre a frappé l’avion où il voyageait provoquant l’un des épisodes les plus terrifiants de sa vie.

L’avion dans lequel il se trouvait a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence après avoir été frappé par la foudre ; Cela a été révélé lors de sa dernière apparition dans “Late Night with Seth Meyers”.

«J’étais sur la poitrine de ma mère parce que je me sentais assez en sécurité là-bas. Je me fichais des ceintures de sécurité pour le moment. C’était vraiment effrayant», a-t-elle déclaré.

La chanteuse se souvient que ce jour-là elle était très agitée, elle a eu un pressentiment avant d’embarquer. Il ne l’avait jamais ressenti mais il ne peut pas l’expliquer non plus, c’était très étrange.

De plus, il y avait un temps inattendu et tout lui disait qu’il ne devait pas prendre ce vol, mais il n’a pas accepté les panneaux et est monté dans l’avion qui allait provoquer l’un des pires moments de sa vie.

«C’était vraiment bizarre, en plus le temps était inattendu et quelques autres choses ce jour-là. Quand je me suis réveillé le matin, j’étais comme, ‘Quelque chose ne va pas’ mais j’ai essayé de ne pas trop m’inquiéter», a révélé Miley.

Tout est arrivé. Il voyageait parce qu’il allait se produire lors d’un festival de musique qui a été annulé en raison de la météo. Miley après la grosse frayeur et le reste de l’équipage ont pu atterrir en toute sécurité et se protéger des intempéries.

«Il se passait beaucoup de choses. Tout le monde dit (mes gars dans le groupe qui sont des super rockers) ‘Nous devons tendre la main aux fans ! On doit encore jouer le concert !” et je me disais “D’accord, d’accord, non. Nous sommes au milieu de la forêt avec un avion en panne, il y a des inondations là où nous sommes censés aller. La scène s’enfonce», raconte le chanteur.

Enfin, une équipe de secours a pu les sauver et les ramener chez eux sains et saufs. Cela restait l’une des anecdotes les plus fortes et les plus terrifiantes de l’histoire de Miley Cyrus.