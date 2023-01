Mikel Arteta est revenu sur la grosse blessure et le possible retour de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus s’est blessé avec le Brésil à la Coupe du Monde, Mikel Arteta a donné de ses nouvelles et s’est exprimé sur un possible retour avec les Gunners. Il pourrait reporter le maillot de son équipe d’ici la fin d’année.

Touché aux ligaments du genou, il a été obligé de se faire opérer en urgence et son absence était estimée à plusieurs mois. De quoi l’imaginer de retour avant la fin de saison sous le maillot d’Arsenal ?

Son entraîneur Mikel Arteta a tenu à calmer les ardeurs de son joueur qui semble vouloir tout faire pour rapidement revenir :

«Il veut revenir la semaine prochaine. Mais c’est totalement irréaliste. Il pousse… j’espère que ce sera des semaines et non des mois. Mais c’était une sérieuse blessure et nous devons également respecter ce processus de récupération», a-t-il ainsi indiqué en conférence de presse.

En attendant, on devrait donc pouvoir le voir porter à nouveau son numéro neuf d’ici la fin de saison, de quoi aider les Gunners dans la folle course au titre qui se présente.