Mike Tyson brise le silence sur son état de santé (vidéo)

Après la révélation de quelques images où Mike Tyson a été vu en fauteuil roulant, les alarmes ont immédiatement été tirées sur son état de santé. Plus tard, il a été révélé qu’il souffrait d’une sciatique, ce qui l’empêchait de marcher. Après cela, Iron Mike lui-même est sorti pour faire taire les rumeurs et déclare qu’il se sente bien.

Confronté aux rumeurs d’une maladie qui l’avait paralysé, Iron Mike a mis fin aux spéculations sur son état de santé grâce à une interview accordée à Newsmax TV. «J’ai une sciatique et de temps en temps ce problème apparaît. Quand ça éclate, je ne peux même plus parler ! Dieu merci, c’est le seul problème de santé que j’ai. Je suis splendide maintenant», a-t-il expliqué.

La même version a été révélée par TMZ : «il a affaire à une crise (de nerf) sciatique. Rien de grave. Juste un risque professionnel pour un athlète comme lui». Cependant, les images avaient pris un autre aspect combiné à ses déclarations il y a quelques semaines sur son podcast Hotboxin avec Mike Tyson.

«Nous allons tous mourir un jour, bien sûr. Puis quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petits points sur mon visage et je me dis : ‘Wow, ça veut dire que ma date d’accouchement arrive très bientôt’», a-t-il dit, plus pessimiste que jamais.