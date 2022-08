Michelle Obama réagit après la retraite annoncée de Serena Williams

La Première Dame Michelle Obama s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un message sincère à Serena Williams après avoir appris que l’athlète bien-aimée prendrait sa retraite du tennis juste après l’US Open.

«Serena, merci pour tout ce que vous avez fait pour briser les barrières et être une lumière positive dans ce monde», a-t-elle légendé le post Instagram. «Nous vous avons tous vu porter la couronne de grandeur avec le genre d’humilité, de grâce et d’intégrité auquel nous pouvons tous aspirer. Suivre votre parcours en tant qu’athlète, en tant que mère, en tant que chef d’entreprise, et plus encore, a beaucoup compté. Je vous souhaite le meilleur dans votre évolution vers ce prochain chapitre. Et sachez que je vous encouragerai toujours !», a-t-elle écrit.

Selena Williams sur sa retraite

L’athlète qui a été classée n°1 mondiale par la Women’s Tennis Association pendant 319 semaines a annoncé dans le dernier numéro de Vogue qu’elle évoluera loin du tennis. Selon Williams, sa décision de prendre sa retraite est de se concentrer sur «d’autres choses qui sont importantes pour moi». La gagnante du Grand Chelem à 23 reprises a déclaré qu’elle donnerait tout à l’US Open, et qu’après la fin, elle ira «dans une direction différente».

«Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne», a déclaré Serena à Vogue. «J’ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis vers d’autres choses qui sont importantes pour moi».

Elle a poursuivi : «Malheureusement, je n’étais pas prête à gagner Wimbledon cette année. Et je ne sais pas si je serai prêt à gagner New York. Mais je vais essayer. Crois-moi; Je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste», a expliqué Williams, faisant référence à son mariage avec Alexis Ohanian.