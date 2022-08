Michelle Obama avoue la vérité : «La vie avec Barack s’améliore d’année en année parce que…»

Le couple utilise constamment ses réseaux sociaux pour se souvenir de l’amour et de l’admiration qu’ils ont l’un pour l’autre.

Michelle Obama a, comme à son habitude, exprimé via son compte Twitter l’amour et le respect qu’elle éprouve pour son mari de plus de 20 ans, Barack Obama, qui fête ses 61 ans ce jeudi 4 août.

«Joyeux anniversaire mon amour ! La vie avec toi s’améliore d’année en année. Tu me rends toujours fière. Je t’aime», a écrit Michelle Obama sur son réseau social.

Le couple a vécu une longue et belle histoire d’amour, qui pour beaucoup de personnes est un exemple.

Michelle et Barack Obama se sont rencontrés très jeunes dans un cabinet d’avocats et depuis ce moment ils n’ont cessé d’entretenir leur relation à chaque instant avec amour, complicité et patience.

L’ancien président des États-Unis et Michelle ont deux filles, Malia et Sasha Obama, étudiantes à l’université, qui les ont rapprochés.