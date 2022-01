Michelle et Barack Obama partagent un rare cliché en amoureux

Ce dimanche 2 janvier 2022, le couple Obama a partagé sur Instagram une photo inédite. Plutôt discret, le couple partage rarement des photos en duo.

Pour souhaiter la nouvelle année à sa communauté, Michelle Obama, assez active sur les réseaux sociaux, a partagé une photo en compagnie de son mari, l’ex-président des États-Unis, Barack Obama.

Sur ce cliché, on découvre le couple le sourire aux lèvres portant des lunettes amusantes pour célébrer la nouvelle année. En légende de cette photo, Michelle Obama avait écrit : «Bonne année de ma part et de mon chéri ! Je vous souhaite à tous une année remplie de bonheur, d’amour et de bonne santé.»

Un cliché qui a cartonné puisqu’il a été regardé par près de 5 millions de personnes et comprend des dizaines de commentaires.

Il faut avouer que sur cette photo, le couple semble très complice et épanoui.

En général, sur ses réseaux sociaux, Michelle Obama fait la promotion de ses actes de charité, de son livre, et de ses actions professionnelles. Elle partage également de rares clichés de famille et de ses filles : Malia et Sasha.