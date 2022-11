Michelle et Barack Obama découvrent la grande faiblesse de leurs filles Sasha et Malia

L’acteur oscarisé a été photographié avec Ines de Ramon, une jeune femme de 29 ans qui vient pratiquement de divorcer de Paul Wesley.

Brad Pitt a été surpris en train de partager un fantastique plan dominical avec un mannequin de 29 ans récemment divorcé. L’acteur oscarisé a assisté à un concert de Bono à Los Angeles accompagné d’Ines de Ramon avant de retrouver quelques amis comme Cindy Crawford, son mari Rande Gerber ou encore Sean Penn.

Sur les images publiées par Daily Mail, on peut voir le supposé couple dans une attitude complice et affectueuse qui a déclenché une vague de rumeurs .

Celui d’Oklahoma aura 59 ans dans un peu plus d’un mois et ces derniers mois, il a joué dans diverses rumeurs de relations, notamment avec Emily Ratajkowski.

Cependant, les images avec De Roman ne semblent laisser aucun doute, bien qu’ils aient choisi de quitter les lieux séparément. Pitt l’a fait dans son véhicule signature Tesla, tandis qu’un de ses gardes du corps a emporté le modèle.

Ines a annoncé en septembre dernier sa séparation d’avec Paul Wesley, après presque trois ans de relation. «La décision de se séparer est mutuelle et c’est arrivé il y a cinq mois», a exprimé un représentant du couple.

Le mannequin et l’acteur de «Vampire Chronicles» ont commencé à se fréquenter en 2018 et un an plus tard, ils étaient déjà mariés. Son ex sort actuellement avec la mannequin de 22 ans Natalie Kuckenburg, alors qu’elle fait le tour du monde à cause de ses photos avec Brad Pitt.

Les deux mariages ratés de Brad Pitt

Les relations de l’acteur ont toujours été scrutées à la loupe, notamment son mariage avec Jennifer Aniston. C’était considéré comme l’une des histoires d’amour d’Hollywood, mais tout a tourné court lorsque les rumeurs ont été confirmées et qu’ils ont annoncé leur séparation début 2005.

À ce moment-là, des milliers et des milliers de rumeurs circulaient déjà sur une éventuelle relation extraconjugale entre Pitt et Angelina Jolie avec celui dans lequel il a joué dans ‘Mr. et Mme Smith’.

Enfin, et comme tout le monde le sait, Brad Pitt a entamé une relation amoureuse avec Angelina Jolie qui se terminera de la pire des manières en 2016, aboutissant à un divorce houleux qui bat toujours son plein.