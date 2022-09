Michele Morrone : l’acteur aborde les rumeurs de relation avec Khloé Kardashian

L’acteur italien Michele Morrone a évoqué les rumeurs de relation avec Khloé Kardashian après qu’ils aient été aperçus ensemble au défilé Dolce & Gabbana.

Cette semaine, Khloé Kardashian a redonné de quoi parler après qu’une photo de l’acteur italien Michele Morrone avec elle a circulé sur les réseaux sociaux.

Sur la photo, on voit Morrone enroulant son bras autour de la taille de Khloé, les yeux fermés alors qu’il rapproche son corps du sien. Pendant ce temps, la co-fondatrice de Good American sort en regardant le sol derrière ses lunettes de soleil sombres.

Lorsque la photo des deux a fait surface en ligne, les fans ont exprimé leur soutien ardent à une éventuelle romance entre Morrone et Khloé après tout ce que la mondaine a vécu avec son ex-partenaire, Tristan Thompson. Cependant, après que des rumeurs d’une éventuelle relation ont émergé, Morrone en a parlé.

Michele Morrone aborde les rumeurs de relation avec Khloé Kardashian

Michele Morrone ne sort pas avec Khloé Kardashian, un représentant de l’acteur de «365 Days» confirmé à Page Six. Selon le point de vente, Morrone et la star de The Kardashians se sont rencontrés pour la première fois à la Fashion Week de Milan ce week-end lors du défilé «Ciao, Kim» de Kim Kardashian chez Dolce & Gabbana.

L’équipe de D&G PR a simplement demandé à l’idole italienne, qui vit à Milan et est actuellement célibataire, de prendre une photo avec Khloé, et les deux parties ont accepté. Des sources ont déclaré à Page Six que Morrone pensait que Khloé était «très gentille», mais c’était l’étendue de leurs interactions.

Pendant ce temps, Khloé se concentre sur sa famille, son nouveau bébé et la première de la saison deux de Les Kardashian, où elle a abordé pour la première fois la dernière polémique avec Tristan Thompson et l’arrivée de leur deuxième enfant ensemble.

«Je dois être honnête, j’avais peur d’aller en ligne, mais mes amis et ma famille n’arrêtaient pas de me dire à quel point tout le monde était aimant et gentil. J’ai décidé de jeter un œil par moi-même. Malgré mon hésitation à regarder, je suis tellement reconnaissante de l’avoir fait! Je n’ai jamais vu autant d’amour, de gentillesse et d’empathie sur les réseaux sociaux depuis longtemps», a déclaré Khloe à propos de la réponse de ses fans.