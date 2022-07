Michael Jackson : bientôt un film sur le célèbre chanteur

Cristiano Ronaldo profite de quelques semaines de vacances après avoir conclu la saison avec son club actuel et se prépare à en démarrer un nouveau, au milieu d’un grand nombre de rumeurs sur l’avenir de sa carrière sportive, cependant, il a décidé de ne pas avoir votre luxueux jet privé.

Selon le média «Es Diario», le footballeur a pris la décision de vendre l’avion qu’il a acheté en 2015 et dont ses followers ont pu apprendre quelques détails grâce aux publications que lui et sa partenaire, Georgina Rodríguez, partager via leurs réseaux sociaux.

Le jet, évalué à environ 25 millions de dollars, a la capacité d’atteindre 900 kilomètres par heure, en plus, il a une capacité de dix passagers et fait partie d’une ligne exclusive, puisque seulement 250 unités ont été fabriquées.

Dans le documentaire Netflix, intitulé «I’m Regina», vous pouvez voir à la fois l’intérieur et l’extérieur du véhicule dans les endroits que le modèle a visités pendant les enregistrements.

Pourquoi Cristiano Ronaldo vend-il son jet privé ?

Tout semble indiquer que l’attaquant portugais a décidé de mettre cet avion en vente, car il pensait acquérir un modèle plus récent et, surtout, avec une plus grande capacité pour pouvoir voyager avec toute sa famille plus confortablement.