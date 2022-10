Michael B. Jordan avoue : «La culture mexicaine est un pilier dans le sport de la boxe»

L’exportateur du Real Madrid et le combattant sont devenus les ambassadeurs de la firme XTB, qui est le premier courtier en ligne d’Espagne.

De nombreux athlètes ont choisi de déplacer leur argent pendant qu’ils sont actifs. Une façon de s’assurer un avenir loin de leurs différents domaines et que certaines stars actuelles suivent tant, comme Cristiano Ronaldo, qui a évolué rapidement dans le secteur hôtelier, les salles de sport et les cliniques de greffe de cheveux, entre autres.

Cependant, il n’est pas le seul à avoir décidé d’investir dans des entreprises, car il y a d’autres stars comme Iker Casillas qui ont également déménagé, bien que l’ancien gardien de but du Real Madrid le fasse plus maintenant, déménageant dans différentes entreprises et devenant un ambassadeur de différentes marques, comme XTB, «l’une des plus importantes firmes d’investissement en bourse» : «Dans le football, comme dans la finance, il faut de la formation, de la bonne compagnie et une mentalité de gagnant», a-t-il commenté dans sa publicité.

Ambassadeurs d’un courtier en ligne

Une entreprise qui agit en tant que courtier en ligne et qui organise des transactions entre un vendeur et un acheteur, et qui, comme ils le disent sur leur profil Instagram, est un leader en Espagne.

Mais il semble qu’Iker ait été rejoint par une autre grande star du sport, comme Conor McGregor, qui est également devenu le nouvel ambassadeur de la marque, en étant l’image même dans certaines publicités exposées dans le monde entier : «Je crois qu’en sport et investissement les mêmes caractéristiques sont nécessaires : engagement, mentalité et fixation d’objectifs personnels».

Le combattant de l’UFC lui-même a partagé sur ses réseaux une image d’un grand panneau d’affichage où on peut le voir faire la promotion de la firme : «J’aime ça ! Dans toutes les rues de manière opportune et précise. Investissez avec Conor McGregor.

Des ambassadeurs du luxe pour une marque qui capte l’attention des followers des stars comme des clients potentiels.