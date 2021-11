MHD : le rappeur risque 30 ans de prison

Tout en «souffrant la mort brutale de nos fantasmes romantiques», Will Smith révèle qu’il a dû prendre la décision difficile de «libérer» Jada Pinkett-Smith de leur mariage pour qu’ils soient tous les deux heureux.

«Notre mariage ne fonctionnait pas. On ne pouvait plus faire semblant. Nous étions tous les deux misérables, et clairement, quelque chose devait changer», écrit Will Smith à propos de sa relation avec Jada Pinkett Smith dans ses nouveaux mémoires, Will.

Dans le révélateur intime, Will, 53 ans, a expliqué comment il avait pris une décision difficile pour le bien de Jada, 50 ans, et son bonheur. «Je prends ma retraite», dis-je.

«Je me retire d’essayer de vous rendre heureux. Tu es libre. Tu dois aller te faire plaisir et me prouver que c’est même possible. Mais j’ai arrêté, tu pars, et je vais me et la famille parfaite. Aucun de nous ne voulait divorcer ; nous savions que nous nous aimions, et certains aspects de notre union étaient magiques. Mais la structure de la vie que nous avions établie nous étranglait tous les deux.

Dans Will, la star de Fresh Prince reconnaît que lui et Jada se sont mariés trop tôt. Jad et Wil = ont noué le nœud dans la vingtaine, et maintenant, dans la quarantaine, leurs «enfants intérieurs non guéris s’étouffaient l’un l’autre. Et cela a dû s’arrêter.

Will écrit que lui et Jada savaient qu’ils «avaient tous les deux du travail à faire» et que «cette phase ne serait pas ensemble». En fin de compte, écrit-il, «le réveil douloureux était à la réalité que nous étions deux personnes distinctes sur deux voyages individuels indépendants. Nous avions simplement choisi de parcourir cette portion ensemble. Nous avons pleuré comme des fous, nous nous sommes embrassés et avons accepté de nous laisser partir.»

Will et Jada «ont conclu que personne ne peut rendre une personne heureuse», et cette prise de conscience a affecté la façon dont ils aborderaient la vie conjugale.

«Nous avons convenu que le bonheur de Jada devait être sa responsabilité, et mon bonheur devait être ma responsabilité. Nous allions rechercher nos joies personnelles distinctes et les plus intimes, puis nous allions revenir et nous présenter à la relation et à l’autre déjà heureux – ne pas venir l’un à l’autre en mendiant avec des tasses vides, en exigeant que l’autre personne réponde à nos besoins. Nous avons estimé que ce modèle relationnel vampirique était injuste, irréaliste, destructeur, voire abusif. Placer la responsabilité de votre bonheur sur quelqu’un d’autre que vous-même est une recette pour la misère.»