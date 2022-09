Meta : Mark Zuckerberg perd la moitié de sa fortune

Le PDG de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, a perdu beaucoup d’argent ces derniers mois et se trouve à la 20e place dans le classement des personnalités les plus riches du monde.

Il a perdu plus de 73 milliards d’euros

Pour Mark Zuckerberg, 2022 n’est décidément pas une bonne année. Effectivement, le PDG de Meta Platforms Inc. a perdu 71 milliards de dollars (près de 73 milliards d’euros) en quelques mois pour atteindre les 55,9 milliards de dollars (plus de 56 milliards d’euros).

Il a chuté de la 6e à la 20e place dans le classement des personnalités les plus riches de la planète, précise Capital.

La valeur des actions chute

Bloomberg a révélé le 19 septembre dernier que la bascule du trentenaire dans le métavers lui a coûté cher dans le monde réel, puisqu’il est le seul à avoir autant perdu d’argent par rapport à tous les géants de la technologie.

Cette perte résulte de la chute de la valeur des actions de Meta, car l’année dernière, elles s’échangeaient à 382 dollars l’unité. Pourtant, ce chiffre a fortement diminué à 146,18 dollars à l’heure actuelle. Par ailleurs, le groupe traverse régulièrement des tempêtes et se trouverait en difficulté.

Une perte de 1% du chiffre d’affaires

Le groupe Meta a annoncé avoir perdu des utilisateurs sur son réseau social Facebook en février. A la suite de cette déclaration, la fortune Mark Zuckerberg a diminué de 31 milliards de dollars (plus de 32 milliards d’euros) en une seule journée.

Son entreprise a constaté aussi une baisse de 1% de son chiffre d’affaires, pour la première fois. Laura Martin, analyste Internet senior chez Needham & Co, a estimé que Meta serait pénalisé par les investissements réalisés dans le métavers, un marché sur lequel le groupe souhaite devenir leader.